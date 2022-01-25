Хоккеисты «Торпедо» вернулись на лёд после карантина по COVID-19

Хоккеисты "Торпедо" вернулись к тренировкам после карантина. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Хоккейный клуб «Торпедо» возобновил тренировки после карантина по коронавирусу. После двухнедельной изоляции все представители команды сдали ПЦР-тесты, которые показали отрицательные результаты, сообщили в пресс-службе клуба.

О вспышке ковида в команде стало известно 11 января: тогда инфекцией заболели сразу 13 человек. В результате руководство КХЛ приняло решение об отмене ряда матчей «Торпедо», равно как и других клубов, где наблюдалась высокая заболеваемость ковидом.

- К счастью, все обошлось без серьезных осложнений, - рассказал врач ХК «Торпедо» Борис Рабосин. - Все ребята лечились в домашних условиях. Те же, кто не болел, но был вынужден находиться на самоизоляции, тренировались по подготовленному тренерами индивидуальному плану.

В связи с большим количеством заболевших хоккеистов КХЛ 15 января приостановила чемпионат, и сейчас прорабатываются варианты завершения сезона.