Трехэтажную ветклинику построят в Ленинском районе

Большую ветеринарную клинику планируют построить в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Трехэтажное здание появится в границах улиц Шлиссельбургская, Авиаторская и Комсомольское шоссе. Информация об этом содержится в приказе Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, опубликованном на портале правовой информации.

Изменения в проект планировки территории планируется внести с целью «устойчивого развития территории». Речь идет об участке земли площадью 21 га, расположенном около овощной базы №2. Согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование земли - амбулаторное ветеринарное обслуживание.

Здесь планируется возвести объект капитального строительства – ветеринарную клинику без содержания животных, высотой три этажа и общей площадью 2400 квадратных метров. В какие сроки начнется строительство, пока неизвестно.