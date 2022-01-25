Представители Мининского университета стали экспертами

Первый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» прошел в Нижнем Новгороде с 21 по 23 января. Конкурс проводится для команд ПФО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В нем приняли участие 47 команд, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, из них 13 - представители Нижегородской области.

- Экспертной команде Мининского университета предстояло оценить уровень развития управленческих, методических и других компетенций школьных команд. Мининский университет демонстрирует высокий уровень экспертности: в рамках проекта АНО “Россия - страна возможностей” открыт Центр компетенций, федеральный научно-методический центр, центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданный в рамках реализации национального проекта «Образование». Участие в федеральной и региональной образовательных повестках позволяют Мининскому университету выступать центром компетенций в управлении образованием, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Конкурсные управленческие команды состояли из 4 человек:

- руководители образовательных организаций и их заместители,

- классные руководители,

- педагоги-предметники,

- учителя начальных классов.

Эксперты Мининского университета - 13 человек - оценивали команды по 5 компетенциям:

- критическое мышление,

- креативность,

- организаторские навыки,

- эмоциональный интеллект,

- культура коммуникаций.

В течение 3 дней конкурсанты решали управленческие, методические кейсы, представляли стратегические планы по развитию школы - все конкурсные задания соответствовали реальным профессиональным ситуациям и задачам. В финал конкурса вышли 3 школы: МБОУ "Лицей № 165", МАОУ «Школа № 55» и МБОУ "Школа № 88 "Новинская".

- В целом уровень подготовки команд достаточно высокий - считает проректор по дополнительному профессиональному образованию Мининского университета Светлана Соткина. - Победители полуфинала особенно отличились - это сильные управленцы с хорошо развитыми профессиональными компетенциями. Уверена, что нижегородские команды, вышедшие в финал конкурса, самым достойным образом представят регион на федеральном уровне. У них есть все шансы на победу.

Финал конкурса состоится в апреле текущего года. «Флагманы образования. Школа» – это один из 26 проектов АНО «Россия – страна возможностей», это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы от партнёров конкурса.

Фото: Пресс-служба Мининского университета