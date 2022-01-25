Рекордные 1355 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области побит очередной рекорд по уровню заболеваемости - выявлено 1355 новых случаев коронавируса. При этом 311 человек оказались в больнице. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- В настоящее время Нижегородская область остается на четвертом месте в стране по темпам распространения коронавируса, - говорится в сообщении на портале. – Опережают столицу Приволжья Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

За последние сутки в Нижегородской области скончались от коронавируса 38 человек. К счастье, растет и число выздоровевших – за сутки из больниц были выписаны 341 человек.

Напомним, ранее мы писали, что Нижегородская область находится в начале пятой волны коронавируса. Связана она будет с распространением штамма «омикрон». В настоящее время в регионе выявлено 25 случаев заражения новым видом вируса.