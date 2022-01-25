Силовики проводят обыски в нижегородской «Школе 800»

Корпус "Школы 800" в Автозаводском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Силовые структуры проводят обыски в нижегородской общеобразовательной организации «Школа 800» 25 января. Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».

По предварительной информации, силовики проверяют расходование бюджетных средств, выделенных на строительство школы. В частности, предстоит проверить закупку оборудования для образовательной организации.

В пресс-службе Правительства Нижегородской области прошедшие обыски назвали «проверочными мероприятиями».

- Это рабочая ситуация, которая не влияет на работу над проектом. При возникновении вопросов у контрольно-надзорных органов руководство АНОО оказывает необходимое содействие, - прокомментировали в региональном правительстве.

Крупнейший в России образовательный центр «Школа 800» начали строить 1 июня 2020 года. Он включает в себя три инновационных школы в Нижнем Новгороде – они будут расположены в Верхних Печёрах, Сормовском и Автозаводском районах, а также центр дополнительного образования на Бору.

Прошло полтора года с момента начала строительства корпусов школы, однако до сих пор ни один из них не сдан в эксплуатацию. Сначала нижегородские власти уверяли, что школа точно откроется к сентябрю 2021 года, однако этого не произошло, затем говорилось, что учебный процесс начнется в январе 2022 года, и вот недавно были озвучены новые сроки - апрель 2022 года. По данным на 15 декабря, корпус в Верхних Печёрах построен на 90%, в Автозаводском районе – на 68-70%, а в Сормове – на 60%. Как объяснил подрядчик, отставание по срокам связано с особенностями технологического процесса.