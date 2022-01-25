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Общество25 января 2022 8:08

Дополнительные стойки для зарядки мобильных телефонов устанавливают в нижегородском аэропорту имени Чкалова

Всего будет установлено 45 таких стоек
Мария СОРОКИНА
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Стойки для зарядки гаджетов имеются на первом и втором этажах аэропорта. Фото: Алиса Титоко.

Стойки для зарядки гаджетов имеются на первом и втором этажах аэропорта. Фото: Алиса Титоко.

Работы по размещению дополнительных стоек для зарядки мобильных телефонов ведутся в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова, сообщает пресс-служба аэропорта.

Стойки для зарядки уже имеются на первом и втором этажах аэропорта в зоне пребывания пассажиров и в зоне ожидания вылетов внутренних воздушных авиалиний.

- В ближайшее время стойки для зарядки мобильных телефонов появятся и в зале вылета международных воздушных линий. Всего будет установлено 45 стоек, все они будут размещены рядом с сиденьями, - подчеркнули в аэропорту.

Также там отметили, что регулярно проводятся опросы пассажиров. Граждане могут оценить уровень транспортной доступности аэропорта, скорость обслуживания, работу персонала, навигацию, доступность различных сервисов и многое другое.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт имени В.П. Чкалова в2021 году обслужил рекордные 1,48 миллион человек.

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