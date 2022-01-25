В Роспотребнадзоре пообещали наказать повара дзержинской школы, который накладывал еду руками. Фото: СОЦСЕТИ

В Роспотребнадзоре пообещали наказать сотрудника школьной столовой из Дзержинска, который накладывал еду в тарелки руками. Видеозапись, на которой запечатлен этот факт, появилась в интернете накануне, и уже сегодня надзорное ведомство отреагировало на инцидент.

- По факту публикаций в средствах массовой информации видеоматериалов, на которых сотрудник пищеблока не использует инвентарь для раздачи и порционирования блюд, Управлением Роспотребнадзора будут приняты меры административного наказания, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Видео, о котором идет речь, было снято в школе №18 города Дзержинска. На кадрах видно, как сотрудник пищеблока накладывает макароны прямо рукой. Несмотря на то, что он был в перчатке, в интернете поднялась шумиха: многие интернет-пользователи сочли это недопустимым и даже оскорбительным по отношению к детям.