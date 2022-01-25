В Выксунской ЦРБ объяснили гигантские очереди из пациентов

Гигантские очереди из пациентов, образовавшиеся на входе в больницу накануне, в Выксунской ЦРБ объяснили ростом заболеваемости. Напомним, накануне социальные сети облетел ролик, возмутивший горожан.

- Что за беспредел творится в Выксунской ЦРБ, - возмущаются герои ролика в группе «Регион-52». – Народ с температурой и кашлем вынужден стоять очередь на улице в мороз. Внутрь не пускают. Очередь человек 50, не меньше.

Сегодня эту ситуацию объяснили в самой больнице. Как оказалось, всему виной возросшая нагрузка на первичное звено в связи с ростом заболеваемости.

- 24 января в красной зоне городской поликлиники принято 148 пациентов. Неотложная помощь на дому оказывается врачами терапевтами и фельдшерами, - рассказали в Выксунской ЦРБ. - Только за первую половину дня 24 января было принято 228 вызовов. В настоящий момент работает 8 врачей и 1 фельдшер. 3 врача находятся на больничном.

Как рассказали медики, администрация ЦРБ заинтересована в привлечении волонтёров и приглашают всех желающих помочь работе call-центра. Вызвать врача можно через call-центр по телефонам: 883177-3-40-66, 883177-3-03-69.