Разрушенный архитектурный памятник на Большой Печерской восстановит новый собственник

Аварийный «Дом П. Зарембы» на улице Большой Печерской. Фото: https://okn.mkrf.ru/

Нового собственника ищут для разрушенного памятника архитектуры «Дом П. Зарембы» в Нижнем Новгороде. Об этом «КП- Нижний Новгород» сообщили в региональном Управлении госохраны ОКН.

Здание располагается по адресу улица Большая Печерская, 12 литеры А, А1. Оно является объектом культурного наследия и снос в данном случае запрещен. Ранее здание принадлежало собственнику Е.Г. Кузьмину, но из-за долгов находилось в залоге, а затем было выставлено на торги.

- После проведения торгов и определения нового собственника будет проведена работа по понуждению его к проведению работ по сохранению ОКН. На запрос управления в Лефортовский районный суд города Москвы о стадии исполнительного производства по данному делу в настоящее время ответ не поступал, - добавили в Управлении.

Отметим, что прежнему собственнику неоднократно напоминали о необходимости восстановить здание, но этого не произошло.

- По результатам проведенных в феврале 2021 года контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых установлено аварийное состояние ОКН, в отношении его собственника – физического лица составлен административный протокол. Нижегородским районным судом города Нижнего Новгорода наложено наказание в виде штрафа. Собственнику выдано предписание о проведении работ по сохранению ОКН со сроком исполнения 31 декабря 2021. Предписание не исполнено, - заметили в Управлении.

За невыполнение требований по охране ОКН бывший собственник будет привлечен к ответственности. Сумма штрафа может составлять от пятнадцати до двухсот тысяч рублей для граждан, от двухсот тысяч до пяти миллионов для юридических лиц. Средства поступят в федеральный бюджет.

- На согласование в управление проектная документация по сохранению ОКН не поступала, разрешения на проведение работ по сохранению не выдавалось, - заключили в Управлении.