Отопление и воду отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 25 января. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление, холодную и горячую воду отключат по нескольким адресам в трех районах Нижнего Новгорода 25 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Московском районе запланировано отключение холодной воды в доме№ 1 по улице Генерала Клюева. Подача воды будет приостановлена на период с 9 до 14 часов.

В Нижегородском районе отключат горячую воду в трех домах на Казанском шоссе - № 10/4,10/2,10/6. Возобновить подачу «тёпленькой» планируют в 16:00.

В Советском районе на несколько часов останутся без отопления дома №11 и 13 по улице Балхашской: там тепло не будет поступать в трубы с 9:00 до 16:00.

Во время отключений запланировано проведение работ на объектах ЖКХ. К слову, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде было зафиксировано 23 коммунальные аварии.