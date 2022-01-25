В семи нижегородских больницах введен карантин по COVID-19. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В семи больницах Нижегородской области введен карантин по коронавирусной инфекции. В связи с этим закрыто в общей сложности тринадцать отделений лечебных учреждений, пишет NewsRoom24 со ссылкой на региональный минздрав.

На 24 января карантин по COVID-19 установлен в двух отделениях Выксунской ЦРБ, отделении реанимации Лысковской ЦРБ, неврологическом отделении Павловской ЦРБ, трех отделениях Нижегородской областной психиатрической больницы №1 имени Кащенко, третьем женском отделении клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода, мужском отделении Дзержинского психоневрологического диспансера и четырех отделениях городской клинической больницы №12 Сормовского района Нижнего Новгорода.

В Нижегородской области идёт пятая волна коронавирусной инфекции. Специалисты говорят, что пока заболеваемость будет только расти. В связи со случаями заболевания ковидом среди детей в Нижегородской области на карантин полностью закрыты один детский сад и две школы.