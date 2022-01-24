Нижегородцы пожаловались на гигантские очереди в Выксунскую ЦРБ

Нижегородцы пожаловались на гигантские очереди в Выксунской ЦРБ. По словам очевидцев, на улице скопилось больше 50 человек. Видео из этой очереди появилось в социальных сетях.

- Что за беспредел творится в Выксунской ЦРБ, - возмущаются герои ролика в группе «Регион-52». – Народ с температурой и кашлем вынужден стоять очередь на улице в мороз. Внутрь не пускают. Очередь человек 50, не меньше.

- Приехала в 07:50 и была уже пятидесятой! Время уже 11:36, я все ещё стою с температурой. Пытаешься вызвать на дом — не дозвониться, приезжаешь — посылают в красную зону, - вторит ей другая местная жительница.

Что стало причиной такой ситуации, пока неизвестно. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» уже направила запрос в региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что сейчас Нижегородская область находится в начале пятой волны коронавируса. На днях был побит очередной рекорд по заболеваемости – за сутки в регионе подтвердилось 1116 новых случаев.