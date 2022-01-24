Развязка на улице Циолковского готова на 86%

В настоящее время строительная готовность развязки на улице Циолковского составляет 86%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- В соответствии с условиями контракта, строительство объекта должно завершиться 25 мая 2022 года, - рассказали в ведомстве. – В настоящее время завершается монтаж пролетных строений и вынос коммуникаций. К концу мая подрядчику также предстоит сделать гидроизоляцию пролетных строений, установить шумозащитные экраны, провести асфальтирование, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Сейчас ежедневно на объекте работает 358 человек и 53 единицы техники. Ко времени окончания контракта должны будут завершиться и все сезонные работы.

- В настоящее время решаем вопрос об устройстве локальных очистных сооружений в условиях водонасыщенных грунтов, - отметил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин. - Нашли несколько технических вариантов решения, на сроки строительства это не повлияет.