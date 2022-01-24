Минобр высказался о переводе нижегородских школ на дистант. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородская область погружается в пятую волну коронавирусной инфекции, заболеваемость растет день ото дня, статистика ставит всё новые и новые печальные рекорды. В связи с ростом числа заболевших в последнее время всё чаще встает вопрос о переводе школьников на дистанционный формат обучения – подобные просьбы родители озвучивали в том числе и в инстаграме главы нижегородского здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

Однако в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области нам пояснили, что на сегодняшний день решений о переводе всех школ региона на дистанционный формат обучения не принималось.

- Дистанционное обучение может быть применено временно в отдельных классах и школах, закрытых на карантин по гриппу, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции Управлением Роспортебнадзора, - прокомментировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки ковида в Нижегородской области были полностью закрыты детский сад и две школы.

Напомним, детская вакцина "Спутник М" поступит в Нижегородскую область до 31 января.