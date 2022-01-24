Муниципальные предприятия Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2021 года увеличили выручку на 25%

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в ходе совместного заседания постоянных комиссий 24 января 2022 года обсудили результаты финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий за 9 месяцев 2021 года.

По оценке директора департамента экономического развития администрации города Марины Антиповой, 2021 год стал не менее сложным для муниципальных предприятий, чем 2020-й. «Они столкнулись с ограничительными мерами в рамках борьбы с ковидной инфекцией, с ростом цен на ресурсы, но поддержка отдельных предприятий из федерального и городского бюджета позволила получить неплохой результат по итогам 9 месяцев», – сообщила она.

Совокупный объем выручки муниципальных предприятий за 9 месяцев составил 3,9 млрд рублей, что на 25,5% выше показателя за аналогичный период 2020 года. В топ-5 муниципальных предприятий по объему выручки вошли: МП «ЕЦМЗ», МП «РЭД», МП «Нижегородэлектротранс», МП «Нижегородское метро», МП «Коммунальное хозяйство». Положительную динамику по объему выручки имеют 12 муниципальных предприятий из 14-ти.

Совокупная прибыль по итогам 9 месяцев составила 46,1 млн рублей – это в 2,4 раза больше по сравнению с 2020 годом. В целом количество муниципальных предприятия, получивших положительный финансовый результат, составило 8 из 14.

Совокупный убыток относительно показателя за аналогичный период 2020 года сократился на 302 млн рублей или на 64% и составил 169,7 млн рублей. Основной причиной отрицательного финансового результата, по словам Марины Антиповой, стали тарифы, установленные ниже экономически обоснованного уровня.

По словам докладчика, анализ долговых обязательств показал, что основной объем заемных средств краткосрочного характера сократился в 9 раз – с 389 млн рублей до 40,4 млн рублей. Общий размер кредиторской задолженности снизился на 414,6 млн рублей (почти на 20%). Совокупный размер дебиторской задолженности снизился на 109,3 млн рублей или на 16%.

«В рассматриваемом периоде муниципальные предприятия наряду с решением предпринимательских задач одновременно выполняли социальную функцию: сохраняли рабочие места, бесперебойно и качественно выполняли работы и оказывали услуги», – заключила директор департамента.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что по итогам целого года финансово-экономические показатели могут измениться. «Реальные итоги работы муниципальных предприятий в 2021 году мы рассмотрим ближе к концу марта, – сообщил он. – Эффективность будет понятна только тогда, когда депутаты и контрольно-счетная палата проанализируют финансово-хозяйственную деятельность каждого предприятия. Только конкретный анализ работы каждого предприятия покажет нам плюсы и минусы, разрывы и достижения, точки роста и недостаток эффективности».

Депутат Павел Пашинин поддержал позицию председателя постоянной комиссии и обратился в профильный департамент администрации города с просьбой предоставить информационные материалы заранее, чтобы у депутатов было время подробно изучить структуру доходов и расходов каждого предприятия в динамике и сформулировать свои вопросы.