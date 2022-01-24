Один детский сад и две школы полностью закрыты на карантин по COVID-19 в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один детский сад и две школы в Нижегородской области полностью закрылись на карантин по коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Параллельно с эти в регионе идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Из-за большого числа заболевших приостановлен учебный процесс в семи школах, закрыт один детский сад. Дошколята нахоядятся дома на больничном с родителями или бабушками, а школьники переведены на дистанционное обучение.

По данным Роспотребнадзора на 21 января, на карантин по ОРВИ или ковиду закрыты 172 группы в 140 нижегородских детсадах, что составляет 2,2% от общего числа групп. Отменены занятия в 468 классах 191 общеобразовательной организации, что составляет 3% от общего количества классов в регионе.

Ранее сообщалось, что детская вакцина «Спутник М» появится в Нижегородской области в ближайшие дни: до 31 января в регион поступит более двух тысяч доз этого препарата.