Нижегородские суды за неделю рассмотрели 247 дел о нарушении коронавирусных ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суды Нижегородской области за минувшую неделю рассмотрели 247 дел о нарушении указа губернатора о режиме повышенной готовности. Ответчиками стали организации и физические лица, которые пренебрегли действующими в регионе коронавирусными ограничениями. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В итоге предприятиям, должностным и частным лицам было назначено в общей сложности 45 штрафов. Вынесено 188 предупреждений, а в одном случае суд даже приостановил деятельность юридического лица.

К слову, размер штрафа за нарушение антиковидных мер составляет от 1 до 30 тысяч рублей на граждан, от 10 до 50 тысяч на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц. Если нарушения фиксируются не в первый раз, размер штрафов может доходить до миллиона рублей с приостановкой деятельности организации.