Сэкономленные на торгах 165 млн рублей пустят на ремонт дорог Нижнего Новгорода

По нацпроекту планируется отремонтировать 16 участков дорог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

165 млн рублей сэкономил Нижний Новгород на торгах по ремонту дорог. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram. По словам мэра, сэкономленные средства пойдут на ремонт дорог в 2022 году.

- Сложившаяся в результате торгов экономия позволит нам добавить к основному перечню объектов ещё несколько участков дорог в разных районах города, которые мы отремонтируем уже в этом году. Кроме того, в этом году дороги будут ремонтироваться и рамках других муниципальных и областных программ, - сказал Шалабаев.

Так, по проекту «Вам решать» по направлению «Наши дороги» планируется реализовать 33 проекта.

Конкретно по нацпроекту планируется отремонтировать 16 участков дорог, общая протяженность которых составляет более 19километров. В их числе Южное шоссе, проспект Ильича, улицы Ларина и Ванеева, а также Нижневолжская набережная. В МКУ «ГУММиД» добавили, что в настоящее время этот список проходит стадию согласования.