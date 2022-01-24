ЦНИИ «Буревестник» поставил партию миномётных комплексов для Минобороны РФ. Фото: ЦНИИ «Буревестник»

Нижегородское оборонное предприятие ЦНИИ «Буревестник» поставило крупную партию модернизированных минометных комплексов 2С12А «Сани» для нужд Российской Армии. Заказчиком выступило Министерство обороны России.

Как сообщается на сайте Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей со ссылкой на пресс-центр завода, минометный комплекс 2С12А «Сани» представляет собой усовершенствованный комплекс 2С12, который стоял на вооружении российской армии ранее.

- Практика его последовательного усовершенствования, осуществляемая совместными усилиями разработчика и заказчика, позволяет этому образцу вооружения сохранять подтвержденное опытом эксплуатации звание передового боевого комплекса батальонного звена Сухопутных войск Российской Федерации, – рассказал исполняющий обязанности директора по производству ЦНИИ «Буревестник» Игорь Масленников.

В состав комплекса 120-миллиметровый входит миномет и транспортная машина на базе грузовика «Урал». Миномет выгружается и загружается с помощью лебедки с электроприводом.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения противника как на равнинной территории, так и в глубоких ущельях. Для стрельбы из него применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций.