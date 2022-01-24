Перекладка аварийного участка трубопровода на Московском шоссе завершена

Масштабные работы по перекладке аварийного участка трубопровода диаметром 400 мм на Московском шоссе завершены. После обследования водопровода специалисты Нижегородского водоканала приняли решение вывести его из эксплуатации, запитав ближайшие дома от другой ветки. Перекладку выполнили в кротчайший срок – всего за 10 дней. Перед пуском в работу вновь проложенного трубопровода его промыли и продезинфицировали.

- Работы осложнялись промерзанием грунта и наличием сторонних коммуникаций, - говорит начальник Сормовского водопроводного участка Денис Воробьев. - Однако восстановить водопровод было крайне важно. Перекладка аварийного участка позволила обеспечить так называемую закольцовку, чтобы гарантировать жителям бесперебойное водоснабжение, нормативные параметры давления и качества воды.

Работы по перекладке проводились двумя бригадами Сормовского водопроводного участка под руководством мастеров Алексея Кулагина и Дмитрия Багрова, без ограничения водоснабжения потребителей даже на период переключения на вновь проложенный водопровод.