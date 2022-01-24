Горячая линия по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 27 января. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Горячая линия по вопросам бесплатного питания для детей до двух лет пройдет в Нижнем Новгороде 27 января. Она будет посвящена оформлению карт на получение молочной продукции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Звонки будут принимать в течение рабочего дня с 8:00 до 17:00. На вопросы нижегородцев ответят специалисты департамента по социальной политике мэрии.

Обеспечение натуральной кисломолочной продукцией детей первых лет жизни предоставляется семьям Нижнего Новгорода как мера социальной поддержки. Это кефир, творог пониженной кислотности, а также другие кисломолочные продукты и напитки.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде работают 48 молочно-раздаточных пунктов во всех восьми районах города. Все они входят в структуру муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Молочная кухня».