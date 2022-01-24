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Общество24 января 2022 11:17

«Дворец труда» на Большой Покровской отреставрируют за 723,3 млн рублей

После ремонта в этом здании разместится Арбитражный суд
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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«Дворец труда» на Большой Покровской отреставрируют за 723,3 млн рублей.

«Дворец труда» на Большой Покровской отреставрируют за 723,3 млн рублей.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Дворец труда» на улице Большой Покровской, 1 отремонтируют за 723,3 миллиона рублей. После реконструкции в здании разместится аппарат Арбитражного суда Волго-Вятского округа, сообщается на сайте госзакупок.

Средства на ремонт здания будут выделены из федерального бюджета. В 2022 финансирование составит 450 млн рублей, остальная часть суммы поступит в 2023 году. Реконструкцию здания с элементами реставрации будет выполнять ООО «Профитстрой», победившее по результатам электронного аукциона. К работам подрядчик должен приступить сразу после заключения контракта, а завершить ремонт по условиям договора необходимо в срок до 30 ноября 2023 года.

В условиях контракта прописано, что подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации. Кроме того, риск случайной гибели или повреждения объекта до приемки несет подрядчик.

Фасад дома №1 по улице Большой Покровской выходит на площадь Минина и хорошо известно всем нижегородцам и гостям города, поскольку является одной из его визитных карточек. Здание было построен в 1899-1904 годах по проекту петербургского архитектора В. Цейдлера, до революции здесь располагалась Городская дума, а в советское время здание являлось Дворцом труда. Сейчас оно принадлежит Нижегородскому областному суду.