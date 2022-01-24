Нижегородская команда «Росы» выступит в новом сезоне КВН на Первом канале

Команд "Росы" на фестивале "КиВиН-2022". Фото предоставил Дмитрий Абрашкин.

Команда «Росы» из ННГУ им. Лобачевского успешно завершила выступление на 33 международном фестивале «КиВиН – 2022», который завершился в Сочи 23 января. Об этом сообщил руководитель проекта КВН в ННГУ Дмитрий Абрашкин.

- Команда «Росы», которая впервые за много лет представила Университет Лобачевского и наш регион в главной лиге клуба в 2021-ом году, продолжит выступать на Первом канале! – сказал он.

Также он отметил успехи других нижегородских команд клуба веселых и находчивых. К слову, другая команда университета «Город двух N – Столица закатов» в этом году поборется за чемпионство в Премьер-лиге в Москве, команда «Вишенка» из НГПУ поедет в Международную лигу в Минске, а коллективы «Тадам» и «Партия» приглашены в Первую лигу в городе Пермь.

Это значит, что впервые в истории в телевизионных лигах смогут выступить сразу пять местных команд КВН.

Отмечается, что сочинский фестиваль является самым масштабным событием движения КВН. В этом году он собрал 414 отечественных и зарубежных коллективов. 17 из них представляли Нижегородскую область, что является рекордом для нашего региона.

Ранее сообщалось, что команда «Росы» прошла в четвертьфинал КВН.