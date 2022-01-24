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Здоровье24 января 2022 10:22

Детская вакцина «Спутник М» поступит в Нижегородскую область до 31 января

В регион привезут более двух тысяч доз
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Детская вакцина «Спутник М» поступит в Нижегородскую область до 31 января.

Детская вакцина «Спутник М» поступит в Нижегородскую область до 31 января.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Детская вакцина от коронавируса появится в Нижегородской области в ближайшую неделю. 2160 тысяч доз препарата «Спутник М» поступит в медицинские учреждения региона до 31 января, сообщили в региональном минздраве.

- В настоящее время организованы пункты вакцинации, закуплено медицинское оборудование и подготовлены прививочные бригады. Все медицинские организации готовы к проведению прививочной кампании среди несовершеннолетних.

Детская вакцина "Спутник М" от коронавируса была официально зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она будет применяться для профилактики COVID-19 у детей и подростков от 12 до 18 лет включительно. Вакцинация будет проводиться в два этапа с разницей в 21 день.

По последним данным Роспортебнадзора, в Нижегородской области 4% образовательных учреждений находятся на полном или частичном карантине. В четырех из них ограничения введены из-за ОРВИ, еще в 85 – из-за единичных случаев коронавируса.

После новогодних праздников в Нижегородской области началась пятая волна коронавируса, и по прогнозам специалистов пока заболеваемость будет только расти – это связано с распространением омикрон-штамма. За предыдущую неделю спрос на вакцинацию среди нижегородцев вырос на 15%.

Ранее глава нижегородского минздрава назван пять симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.