Еще 714 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области за сутки

Свободный коечный фонд составляет 29% от общего объема. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

714 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области по состоянию на 24 января. Об этом свидетельствуют данные регионального Минздрава.

В настоящее время в регионе зарегистрировано 243364 больных коронавирусом, еще 641 человек находится на верификации.

Кроме того, за последние сутки выздоровело 196 пациентов, общее количество выздоровевших - 224698 человек. Данных об умерших нет. Свободный коечный фонд составляет 29% от общего объема.

На наличие COVID-19 за последние сутки протестировано 11746 человек. Охват населения тестированием продолжает расти. В общей сложности в регионе проведено 4 847 040 исследований проб на коронавирус.

Напомним, что по состоянию на 23 января было зарегистрировано 1258 заразившихся коронавирусом нижегородцев.

Также известно, что на территорию Нижегородской области проник омикрон-штамм коронавируса. Нижегородцам рассказали о пяти симптомах нового штамма.