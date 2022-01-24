100-летие отметила участница Парада Победы 1945 года нижегородка Нина Конькова

22 января 2022 года заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов поздравил со 100-летним юбилеем Почетного гражданина и Почетного ветерана Нижнего Новгорода Нину Михайловну Конькову.

Владимир Тарасов поблагодарил юбиляра за вклад в победу в Великой Отечественной войне и за активное участие в общественной жизни Нижнего Новгорода.

«Вы носите звания Почетного гражданина и Почетного ветерана Нижнего Новгорода. Это лишь малая толика нашей благодарности Вам за ваши заслуги перед Отечеством. Вы для нас всегда остаетесь поколением победителей. Мы гордимся и безмерно благодарны Вам за вашу жизнь, которую Вы посвятили защите Родины – прошли все тяготы и лишения военного времени, поднимали страну после войны. Вы – герой, мужественно, отважно и самоотверженно отстоявший мирное небо над нашей страной», – обратился к Нине Михайловне Владимир Тарасов.

Поздравив Нину Михайловну с днем рождения, Владимир Тарасов пожелал юбиляру активного долголетия, прекрасного настроения, внимания и заботы родных и близких.

«Живите долго, а мы будем делать все возможное, чтобы ваш подвиг никогда не был забыт!» – добавил Владимир Тарасов.

Свой 100-й день рождения Нина Михайловна Конькова отмечает в кругу семьи. Ветеран поделилась, что настроение праздничное с самого утра, поздравления приходят от родных, друзей и соседей.

Напомним, 14 декабря 2021 года Председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая Федоровича Шишкина

Справка:

Нина Михайловна Конькова родилась 22 января 1922 года.

Она попала на фронт сразу после окончания школы и воевала с августа 1942 по 1945 год. В должности радиста 379 отдельного батальона связи 18-го Гвардейского корпуса Центрального фронта участвовала в Курской битве. Воевала на 1 и 4 Украинских фронтах. В составе Забайкальского фронта принимала участие в разгроме Квантунской армии милитаристской Японии. Принимала участие в Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

После войны более 30 лет трудилась в системе торговли Московского района города Горького. Выйдя на пенсию, активно участвовала в общественной жизни района, в патриотическом воспитании молодежи. Член Совета Московского районного отделения Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вела большую общественную работу, являлась активным участником гражданско-патриотических мероприятий.

Нина Михайловна награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены, «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, Грамотой Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина «За участие в Курской битве».

В 2020 году Нине Михайловне было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода».