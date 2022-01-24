Пропавшая в Выксе 56-летняя Наталья Махрова найдена погибшей

Наталья Махрова. Фото: ПСО "Лиза Алерт" (https://lizaalert.org/).

56-летнюю Наталью Махрову, пропавшую в городском округе города Выкса Нижегородской области, нашли погибшей. Об этом сообщает поисков-спасательный отряд «Волонтер».

Женщина проживала в поселке Красное Солнце, но со 2 января о ее местоположении ничего не было известно. На прошлой неделе информация о ее исчезновении разошлась по поисковым сообществам региона. 24 января волонтеры сообщили, что обнаружено ее тело.

- Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей, - написали представители ПСО «Волонтер» во ВКонтакте.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжают искать Вадима Трехглазова. Его местоположение неизвестно с10 января.