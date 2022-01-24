Кирилл Тюлюков – серебряный призер домашнего турнира

На всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин, которые прошли в Арзамасе, серебро завоевал воспитанник СК «Знамя» АО «АПЗ» Кирилл Тюлюков.

Соревнования среди саблистов в личном первенстве состоялись в Нижегородской области 23 января. Кирилл Тюлюков смог порадовать своих тренеров мастеров спорта России Николая Хозина и Вадима Карпычева, взяв серебро. На 1 месте петербуржец Александр Трушаков, на 3-м - представители Москвы Василий Ширшов и Илья Моторин.

В Арзамас на соревнования мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков приехал из Тбилиси, где неделей раньше на этапе Кубка мира в составе сборной нашей страны получил бронзу. Сейчас Кирилл – третий в российском рейтинге.

На фото: Кирилл Тюлюков справа

По материалам Федерации фехтования России.