Золото и бронза рапиристов из Тольятти

Рапирист Александр Керик с золотой медалью

Нижегородский рапирист Александр Керик стал лучшим среди 150 спортсменов на кадетском первенстве России в Тольятти. На третьей ступени пьедестала почета, рядом с Александром, стоял его брат Даниил.

С 17 по 24 января в Тольятти проходит кадетское первенство России по фехтованию. 22 января за личное первенство соревновались рапиристы. У нижегородцев – золото и бронза.

После соревнований Александр сказал:

– В первую очередь хочу сказать спасибо тренерам Алексею Алексеевичу Чуеву и Татьяне Игоревне Ховриной за то, как много сил они вложили в нас с братом с самого детства. Также хочу поблагодарить всех ребят из нашего клуба, с которыми вместе тренируемся и растем. И, конечно же, отдельное спасибо председателю Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за невероятный вклад в развитие спорта в нашей области.

Золото и бронза

Полная версия интервью на сайте Федерации фехтования России.