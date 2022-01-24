56-летнего Вадима Трехглазова две недели ищут в Нижнем Новгороде

Пропавший Вадим Трехглазов имел при себе паспорт. Фото: ПСЦ "Рысь".

56-летний Вадим Трехглазов пропал в Нижнем Новгороде, сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

По имеющейся информации, с 10 января мужчина перестал выходить на связь, и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, черные с проседью волосы, голубые глаза.

В последний раз, когда его видели, он был одет в черную вязаную шапку, темно-синюю куртку (либо темно-коричневую дубленку) черные брюки, черные с красным кроссовки. При себе мужчина имел паспорт.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Трехглазова, просят обращаться по телефону 8 (831) 28-38-200 или по каналу связи 102.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли останки девочки, которую искали 8 лет.