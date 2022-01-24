Нелегальный микроавтобус работал на маршруте Нижний Новгород – Кулебаки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В областном центре задержали микроавтобус, который нелегально работал на маршруте Нижний Новгород – Кулебаки. Перевозчику грозит крупный штраф, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Автобус без карты маршрута регулярных перевозок был выявлен в ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД, Ространснадзора и министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. На владельца составили административный протокол, а сам микроавтобус эвакуировали на специальную стоянку. За нелегальную деятельность перевозчику грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Также был составлен протокол и на водителя маршрутки за управлением автобусом при наличии неисправностей. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Сотрудники регионального Минтранса напоминают, что пассажирам следует быть более внимательными при выборе перевозчика для своих поездок. Нелегальные автобусы, как правило, не имеют на лобовом стекле номера маршрута, в лучшем случае там указаны только пункт отправления и прибытия. Такой автобус может быть в любой момент остановлен и арестован по пути следования. Кроме того, у нелегальных перевозчиков зачастую отсутствует страховка, поэтому в случае ДТП пассажиры не смогут рассчитывать на компенсацию.

Напомним, в прошлом году был арестован автобус, нелегально работавший на маршруте «Нижний Новгород - Богородск».