Нижегородка оформила займ и перевела псевдо-брокерам 365 тысяч рублей, желая разбогатеть

Женщине обещали вернуть деньги, но каждый раз откладывали дату. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

56-летняя жительница города Дзержинск пострадала от действий мошенников, представившихся брокерами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В конце ноября женщине попалось объявление об инвестициях в ценные бумаги. Заинтересовавшись возможностью заработка, она согласилась побеседовать с представителями компании.

- На ее номер позвонил мужчина, который представился сотрудником одной из крупных компаний, занимающаяся реализацией инвестиционных проектов. По словам потерпевшей, пока она выполняла инструкции звонившего, не заметила, как оформила на себя кредит, - рассказали в пресс-службе.

Женщина оформила займ на 365 тысяч рублей, а затем все деньги перевела псевдо-брокерам. Деньги ей обещали вернуть, но каждый раз откладывали дату. Общение длилось более месяца, затем женщине и вовсе предложили перевести еще больше, чтобы потом вернуть деньги с крупным процентом.

Потерпевшая не согласилась на такие условия и обратилась в городской отдел полиции №2. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

- Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными, не доверять информации о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить денежные средства незнакомым лицам ни под какими предлогами, - заключили в ведомстве.