Спрос на вакцинацию от COVID-19 в Нижегородской области вырос на 15%

Спрос на вакцинацию в Нижегородской области вырос на 15%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спрос на вакцинацию среди жителей Нижегородской области вырос на 15% за предыдущую неделю. Такие данные опубликовал в своем Instagram министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Вакцина значительно снижает риски тяжелого течения болезни, - добавил министр.

После новогодних праздников в Нижегородской области наблюдается сильный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, регистрируются случаи заражения омикрон-штаммом.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, на сегодняшний день в регионе от COVID-19 привились более 1,78 миллиона человек.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в связи с большим распространением заболевания систему здравоохранения Нижегородской области ожидает новый эпидемиологический режим, в частности все больницы могут стать «красной зоной».