61 человека эвакуировали из горящей многоэтажки в Сормове

Обгорел внутренняя отделка в одной из квартир. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Многоэтажка горела в Сормовском районе Нижнего Новгорода поздним вечером 23 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возгорании в доме №17 по улице Щербакова стало известно в 22:42. Прибывшие пожарные незамедлительно эвакуировали 61 жильца дома, в том числе, 12 детей. Погибших и пострадавших нет.

-В результате пожара сгорело имущество, обгорела внутренняя отделка квартиры на общей площади 15 квадратных метров. Пожар локализован в 23:08, ликвидирован в 23:40. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в тушении пожара участвовал 51 сотрудник личного состава, было задействовано 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли на пожаре в Шарангском районе из-за неосторожного курения.