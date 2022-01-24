Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 7:06

61 человека эвакуировали из горящей многоэтажки в Сормове

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обгорел внутренняя отделка в одной из квартир.

Обгорел внутренняя отделка в одной из квартир.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Многоэтажка горела в Сормовском районе Нижнего Новгорода поздним вечером 23 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О возгорании в доме №17 по улице Щербакова стало известно в 22:42. Прибывшие пожарные незамедлительно эвакуировали 61 жильца дома, в том числе, 12 детей. Погибших и пострадавших нет.

-В результате пожара сгорело имущество, обгорела внутренняя отделка квартиры на общей площади 15 квадратных метров. Пожар локализован в 23:08, ликвидирован в 23:40. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что в тушении пожара участвовал 51 сотрудник личного состава, было задействовано 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли на пожаре в Шарангском районе из-за неосторожного курения.