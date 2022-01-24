Юрий Шалабаев поставил «двойку» за уборку снега во дворах Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил «двойку» коммунальщикам за уборку снега во дворах. Об этом глава города заявил в интервью телекомпании «Волга».

При этом расчистку основных магистралей – дорог категории А и Б – он оценил на «твёрдую четвёрку», с внутриквартальными дорогами ситуация складывается на «троечку», а вот работу по снегоуборке во дворах Юрий Шалабаев оценивает как неудовлетворительную.

- Объём снега очень большой. Конечно, в отличие от муниципальных предприятий, от муниципальных подрядчиков, ДУКи и ТСЖ были меньше готовы к такому снегопаду. Конечно, мы не отпускаем эту ситуацию из-под контроля и выписываем штрафы, и непосредственно главы районов на месте контролируют, чтобы управляющие компании темп не снижали. Но пока ситуация во многих дворах очень сложная, - прокомментировал градоначальник.

Напомним, Нижний Новгород приходит в себя после затяжных снегопадов, на которые оказался щедрым январь. По данным заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Вадима Нанаева, почти 690 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за эту зиму, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года.