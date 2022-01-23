Роспотребнадзор поможет нижегородке, ребёнка которой не пустили в игровую фитнес-клуба

Роспотребнадзор готов помочь родителям ребёнка с особенностями развития, которого не пустили в игровую комнату фитнес-клуба в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Специалисты намерены оказать консультативную помощь, а также при необходимости подготовить иск в защиту интересов потребителя, права которого были нарушены.

В Управлении Роспотребнадзора также работает «горячая линия» по номеру – 4380942.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация, что ребёнка с синдромом Дауна не пустили в игровую комнату без объяснения каких-либо причин.

- Девушка ничего не объяснила, просто сказала, что вам нельзя, а я в слезах выбежала из клуба с ребенком, - написала женщина под публикацией.

Детали произошедшего остаются неизвестны, как и позиция руководства фитнесс-клуба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!