Копать котлованы для новых станций метро в Нижнем Новгороде планируют уже этой весной

Земляные работу по устройству трех стартовых котлована на улице Горького, площади Свободы и станции Сенной начнут в Нижнем Новгороде уже этой весной. Об этом сообщил гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков во время заседания профильной комиссии Гордумы 21 января.

Известно, что строительство будет вестись параллельно проектированию. Так, уже в марте на экспертизу будет представлен проект подготовки территории строительства.

Сейчас прорабатывается вариант продления Автозаводской ветки метро через площадь Свободы, а не через Оперный театр, как предлагалось ранее. В связи с ведением строительных работ площадь Свободы будет полностью закрыта для проезда.

- Вариант со станцией «Площадь Свободы» имеет целый ряд преимуществ: ликвидация двух изгибов пути уменьшает и время строительства метро, и в будущем – время в пути до станции «Сенная». Проект продления метро будет экономически более выгодным, - подчеркнул Андрей Левдиков.

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