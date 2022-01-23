Движение троллейбусов №9 и №17 возобновлено в Нижнем Новгороде

Движение троллейбусов, следующих по маршруту №9 и №17, возобновлено в Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствует карта перемещение транспорта в режиме реального времени от МП «Нижегородэлектротранс».

Напомним, что 22 января в 20:00 появилась информация, что троллейбусы, маршруты которых проходят по улице Генерала Ивлиева, не будут работать из-за аварии на сетях водопровода. Видимо, проблему удалось устранить в короткие сроки, поэтому троллейбусы вернулись на линию.

К слову, к 2030 году в регионе планируется обновить почти тысячу автобусов, трамваев и троллейбусов.

- Базовыми принципами разрабатываемой маршрутной сети станут обособление маршрутного транспорта от общего транспортного потока и приоритет городского электрического транспорта, - рассказал в интервью «КП – Нижний Новгород» министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

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