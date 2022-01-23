Нижегородские родители попросили вернуть дистанционное обучение для школьников

Нижегородские родители просят местные вернуть дистанционное обучение для школьников и студентов. Волнения вызваны ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Подобные просьбы были размещены в комментариях на страничке министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова в Instagram.

- В школах дети болеют, классы не закрывают. В начале нас сажали на карантин при 300 заболевших в день, а сейчас их уже больше 1000. Раз вы так переживаете за нас, то отправьте детей на домашнее обучение, - написала местная жительница Светлана.

Её поддержали и другие нижегородцы, которые также не понимают, почему никаких новых коронавирусных ограничений не вводится, когда уже вторые сутки подряд Нижегородская область бьет антирекорды по заболеваемости.

- В первую очередь сейчас надо защитить детей. Они не привиты, - подчеркнула пользовательница с ником «kseniya_lyahina».

Однако есть и те родители, которые категорически против перевода детей на домашнее обучение, ведь стационарный компьютер есть не во всех семьях, да и младшеклассники без помощи взрослых вряд ли смогут подключиться к онлайн-урокам.

- В классе начальной школы 25 человек, из них имеют стационарный компьютер 15 человек (смартфоном пользоваться нельзя), подключиться самостоятельно могут 9 человек. Таким образом, если родители на работе, провести урок онлайн можно с 9 учениками. А остальные? Они недостойны обучения? – поинтересовалась у других мамочек нижегородка Наталья.

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