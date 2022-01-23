Ребёнка с синдромом Дауна не пустили в игровую комнату фитнес-клуба Нижнего Новгорода

Ребёнка с синдромом Дауна не пустили в игровую комнату фитнес-клуба в Нижнем Новгороде без объяснения каких-либо причин. Об этом мама малыша рассказала в паблике «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|», пожелав остаться анонимной.
- Девушка ничего не объяснила, просто сказала, что вам нельзя, а я в слезах выбежала из клуба с ребенком, - написала женщина под публикацией.
Судить о том, насколько были верны действия сотрудницы фитнес-клуба, сложно, ведь другие детали произошедшего нам остаются неизвестны. Однако в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни считают, что девушка поступила правильно, если нижегородка собиралась оставить ребенка в детской комнате одного на ответственность сотрудников клуба.
- А если вы собирались пойти с ним и присматривать, то они не правы однозначно, - подчеркнула местная жительница Оливия Тарх.
Другие пользователи решили, что такое поведение просто неприемлемо и необходимо было написать жалобу руководству клуба.
Позиция фитнесс-клуба в этой ситуации пока не ясна, поэтому редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» направила в учреждение запрос.
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