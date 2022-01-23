День студента отпразднуют на катке у Нижегородской ярмарки 25 января

Во вторник, 25 января, в Нижнем Новгороде отпразднуют День студента, мероприятие пройдет на катке у Нижегородской ярмарки. Тематическую вечеринку Friend Zone устраивают в нашем городе уже в третий раз. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Вечеринка Friend Zone - это способ весело и с пользой для здоровья отдохнуть, поднять настроение и отметить День студента, - рассказывают организаторы. - Гостей праздника ждет вихрь из танцев на ледовой арене, музыки и живого общения в компании друзей.

О развлекательной программе мероприятия позаботится креативный ведущий и команда аниматоров, также планируется выступление диджея и конкурс на лучший костюм, за победу в котором можно будет получить мини-станцию «Алиса».

Запускать на лёд будут в два захода. Так, в 14:00 на катке проведут мероприятие для студентов средних специальных учебных заведений, а уже в 16:00 для учащихся вузов. Пригласительный билет на ледовый каток можно получить в своем учебном заведении.

Прийти можно либо со своими коньками, либо взять их в прокат.

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