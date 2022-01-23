Выпуск «Непутевых заметок» сняли в Нижнем Новгороде

Фото: Инстаграм Глеба Никитина.
В Нижнем Новгороде сняли выпуск легендарной программы «Непутевые заметки», которую показывают на «Первом канале». Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил на своей странице в Instagram.
- Дмитрий Крылов расскажет о своем взгляде на наш город, - подчеркнул глава региона. - Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении!
Автор передачи и её ведущий Дмитрий Крылов вместе со съемочной командой осмотрел город и уже в скором времени будет готов поделиться впечатлениями от увиденного на всю страну.
Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода Леонид Парфёнов снял историко-публицистический фильм «Карман России». Фильм в первую очередь посвящен редким в истории России примерам частной инициативы, предпринимательства и деятельности гражданского общества.
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