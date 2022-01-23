За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 23 нижегородца

По данным на 23 января 2022 года, статистика смертности в регионе остается на стабильном уровне. Так, общее количество смертей в регионе увеличилось до 10 362 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё двадцать три нижегородца. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 21 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 65,2%. Полную вакцинацию прошли 1 758 283 человека, а прививку первым компонентом сделали 1 829 851 нижегородец.
К слову, Нижегородская область не соответствует четырем критериям, которые говорят о том, что регион свободен от COVID-19. Сейчас позитивный показатель в нашем регионе всего один и это – охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.
Напомним, что регион находится в начале пятой волны коронавируса, чем это объясняется, и чего ждать дальше ранее мы писали в нашем материале.
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