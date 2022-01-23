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Общество23 января 2022 9:16

Ещё у 1 258 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

224 502 жителя региона, перенесших коронавирус, уже здоровы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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По данным на 23 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 242 650 человек. За последние сутки был выявлено 1 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 242 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 224 502 жителя Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (17 528 человек), Санкт-Петербург (9 535 человек) и Московская область (7 056 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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