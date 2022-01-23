Традицию соборного колокольного звона возродили в Нижегородском кремле 22 января

В субботу, 22 января, в Нижнем Новгороде была возобновлена традиция соборного колокольного звона, когда все четыре действующие колокольни кремля зазвонили одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Соборный звон звучал на протяжении получаса и начался с 40 мерных одиночных ударов, которые произвел большой колокол Спасской колокольни, а после трезвон подхватили колокола ещё трех кремлевских храмов.

После колокольного звона в церкви в честь преподобного Симеона Столпника состоялось вечернее богослужение.

- Упоминание об этом звоне мы находим в русской литературной традиции, - поделился настоятель кремлевских храмов иерей Григорий Веселов. - Авторы русских романсов нередко прославляли в своей поэзии вечерний звон.

Так, соборный колокольный звон в Нижегородском кремле можно будет услышать каждую субботу в 16:30. Наиболее удачное место для того, чтобы послушать мелодичный звон, располагается на откосе рядом с мемориальным комплексом «Вечный огонь».

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