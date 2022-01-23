Работу троллейбусов №9 и №17 временно приостановили в Нижнем Новгороде

Работа троллейбусов, следующих по маршруту №9 и №17 в Нижнем Новгороде, временно приостановлена. Причиной отмены движения стала авария на сетях водопровода по улице Генерала Ивлиева. Об этом вечером 21 января сообщил МП «Нижегородэлектротранс» в социальных сетях.

- Уважаемые пассажиры! О возобновлении работы маршрутов будет сообщено дополнительно, - подчеркивают представители предприятия.

Напомним, что с 24 января по 12 февраля движение транспорта напротив дома №3 по улице Романтиков будет запрещено. Там планируются работы по прокладке новых инженерных сетей.

Также ранее "Комсомолка" показала схему будущей подземки в Нижнем Новгороде, ведь

строительство новых станций метро начнется уже этой весной.

- Условно в марте месяце мы планируем зайти в экспертизу с первым этапом «Подготовка территории к строительству». В него входят три стартовых котлована на улице Горького, площади Свободы и станции Сенной, - рассказал гендиректор МКУ ГУММиД Нижнего Новгорода Андрей Левдиков.

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