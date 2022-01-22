Нижегородский аналог кунсткамеры открылся на базе ПИМУ

Аналог знаменитой «Кунсткамеры», где собрана коллекция медицинских патологий, открылся в Нижнем Новгороде на базе Приволжского исследовательского медицинского университета. Музей заработал после проведения ремонта и реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

Открытие музея, относящегося к кафедре патологической анатомии, состоялось еще в декабре прошлого года. На торжественном мероприятии присутствовали внучка и правнучка одного из организаторов патологоанатомической службы Нижегородской области Ивана Сенюткина.

- 100 летнюю историю кафедры мы рассказали нашим студентам. А затем провели экскурсию по музею и знакомство с препаратами, - сообщают представители университета.

Пока что очное посещение музея возможно только для студентов ПИМУ и учеников ДНК, но уже скоро музей можно будет посетить виртуально, с помощью интернета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!