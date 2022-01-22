Семь соседских центров в Нижнем Новгороде готовятся к открытию в 2022 году

Семь соседских центров нового формата заработают в Нижнем Новгороде в 2022 году. В частности, три из них откроются уже в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- В обновленной концепции, главный слоган которой «Засветись с нами вМесте!», особое значение уделяем взаимодействию с различными сообществами и вовлечению молодежи в локальную событийную и проектную деятельность, - поделился глава города Юрий Шалабаев.

В этих центрах будут размещаться зоны для коворкинга, мультипликационные обучающие студии, залы для чтения и переговоров. Предполагается, что посетителям центров станет молодежь.

Кстати, в 2019 году были открыты первые восемь соседских центров, расположенные в Сормовском, Автозаводском, Нижегородском, Советском, Канавинском, Ленинском и Приокском районах.

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