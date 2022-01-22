Нижний Новгород занял первое место среди российских городов по качеству жизни

Нижний Новгород продолжает занимать первое место в рейтинге среди российских городов по качеству жизни. Такие данные опубликовал портал Numbeo.

Эксперты высоко оценили здравоохранение – 74,27 балла и безопасность – 68,30 баллов, однако подкачало отношение цены недвижимости к доходу и составило всего лишь 14,23 баллов. Также учитывались такие факторы, как покупательская способность, уровень загрязненности и климат.

Общий показатель качества жизни в приволжской столице составляет 137,48 баллов, что значительно выше других крупных российских городов. На втором месте расположилась Москва (105,72 баллов), на третьем – Санкт-Петербург (103, 51 балла), на четвертом – Екатеринбург (93,79 балла), а на пятом – Новосибирск (85,70 баллов).

Напомним, ранее столица Приволжья даже обгоняла Лондон и Париж по качеству жизни.

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