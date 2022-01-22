Водные элементы и игровой комплекс появятся на Нижегородской ярмарке в 2022 году

Детскую зону на Нижегородской ярмарке дополнят водными элементами и игровым комплексом в 2022 году. Концепция дальнейшего благоустройства и развития общественного пространства по-прежнему принадлежит бюро Megabudka под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. Об этом сообщается в соцсетях ИРГСНО.

Представители отмечают, что за счёт новых объектов отдыхать и проводить время на ярморочной площади будет вдвойне интереснее.

Напомним, что этой зимой территория Нижегородской ярмарки стала центром праздничных гуляний к Новому году. Здесь появилось много интересных фотозон, открылась резиденция Деда Мороза и каток. Желающих попасть на территорию ярмарки было так много все эти дни, что на входе образовывались огромные очереди.

- Ярмарка – один из главных символов Нижнего Новгорода, она очень сильно изменилась, - ранее признал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Ещё год назад мы не могли представить такую картинку.

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